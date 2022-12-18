В Островском многопрофильном колледже играют в КВН

19:27, 18 декабря 2022, ПАИ

В рамках Недели иностранных языков преподаватель Ольга Немирова провела в группе № 4 КВН, сообщает газета «Островские вести».

Играли три команды, каждая придумала себе название, герб и девиз, связанные с Германией, выбрала капитана. Ребятам были предложены четыре конкурсных задания, конкурс капитанов и викторина. Все задания вызвали большой интерес и выполнялись участниками команд с огромным удовольствием. Победившая команда «Советский волк» была награждена сладкими призами.

«Занятие КВН даёт любому студенту уникальную возможность научится думать, вырабатывать структуру идеи, доказывать её право на жизнь и воплощать эту идею, что студентам пригодится в жизни», — говорит преподаватель.