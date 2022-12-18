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Общество

Новое детское движение в РФ будет называться «Движением первых»

Участники Российского движения детей и молодёжи на первом съезде в Москве выбрали название «Движение первых», передаёт корреспондент РИА Новости.

За этот вариант проголосовали 1 278 человек, против выступили семеро, ещё 13 воздержались. Всего на съезде присутствуют 1 393 участника.

Первый съезд Российского движения детей и молодёжи проходит с 18 по 20 декабря в Москве. Как уточнили в пресс-службе организации, участники обсудят основные направления деятельности РДДМ и его организацию.

Как отметил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, Российское движение детей и молодёжи появилось не так быстро, поскольку требовалось создать подходящую платформу для разных организаций такого рода — Российского движения школьников, Юнармии, конкурса «Большая перемена». Он добавил, что Владимир Путин многие годы проводит работу с детьми и молодёжью.

На церемонии закрытия съезда 20 декабря пройдёт награждение победителей премии «Большая перемена», награды получат самые «тёплые, душевные, дружественные и способствующие развитию детей проекты».

По словам руководителя Росмолодёжи Ксении Разуваевой, «глобальная задача движения — создать доступную для каждого школьника среду, которая позволит ему раскрыть этот талант и стать первым в своём деле».

Отделения РДДМ откроются в каждом регионе и муниципалитете России, создатели движения обещали стремиться к тому, чтобы в каждой школе появились первичные ячейки организации.

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