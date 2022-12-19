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Общество

Плюсовая температура прогнозируется на Северо-Западе России

Неделя на Северо-Западе России может начаться с плюсовых температур, сообщает метеоцентр «Фобос».

С начала недели на территорию СЗФО будет поступать согретый Гольфстримом воздух, поэтому синоптики прогнозируют здесь снег, переходящий в дожди, местами ледяные.

Дневная температура на севере составит от −4 до −9 градусов, на юге – до −2…+3. Во вторник возможно кратковременное похолодание на 5–6 градусов.

Сегодня в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки — ночью в виде снега, утром и днём в виде мокрого снега и дождя. Температура по области днём может подняться до +2 градусов.

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