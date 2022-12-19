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Общество

Режим ограничения полетов на юге и в центре России продлили до 27 декабря

Режим ограничения полетов на юге и в центральной части РФ продлен до 27 декабря, говорится в сообщении Росавиации.

«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 27 декабря 2022 года», - отмечается в сообщении.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны на фоне проведения специальной военной операции на Украине. 

 

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