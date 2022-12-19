Новую партию гуманитарной помощи передали псковские профсоюзы участникам СВО
Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов и руководители областных отраслевых профсоюзных организаций передали технику военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.
Переданная техника куплена на средства, собранные в ходе благотворительного концерта, и на добровольные пожертвования от членов профсоюзов и профорганизаций.
Ранее в Доме профсоюзов состоялся концерт в поддержку военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. На нем было собрано более 50 000 рублей.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
19 декабря 2022
Псковичам дали советы по выбору ёлочной гирлянды