Новую партию гуманитарной помощи передали псковские профсоюзы участникам СВО

11:21, 19 декабря 2022, ПАИ

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов и руководители областных отраслевых профсоюзных организаций передали технику военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Переданная техника куплена на средства, собранные в ходе благотворительного концерта, и на добровольные пожертвования от членов профсоюзов и профорганизаций.

Ранее в Доме профсоюзов состоялся концерт в поддержку военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. На нем было собрано более 50 000 рублей.