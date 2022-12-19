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Культура

Современная кинодеревня может появиться в Псковской области

Современная кинодеревня может появиться в Псковской области, сообщила 19 декабря в эфире программы «Псковский телеграм Online» председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Она отметила, что работа ведётся по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. «Сейчас разрабатываем этот проект, активно работаем с продюсером фильма «Плакать нельзя» Вадимом Быркиным. Планируем презентовать этот проект в следующем году на международном кинофестивале «Западные ворота», — отметила она.

Также Ольга Тимофеева напомнила, что 26 декабре в Финском парке Пскова откроется парк волшебных фонарей, который можно будет посетить до середины января.

Она напомнила, что в этом году фильм «Плакать нельзя» получил рибейт в размере миллиона рублей. «Задача рибейта — презентовать Псковскую область. Пейзажи в фильме должны быть узнаваемы, а съемка должна вести к созданию рабочих мест», — подчеркнула председатель профильного комитета. 

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