Рибейт в миллион рублей получила команда, снявшая фильм в Псковской области

10:54, 15 декабря 2022, ПАИ

Первый в истории Псковской области рибейт в размере миллиона рублей получает команда, снявшая фильм «Плакать нельзя». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Картина в этом году стала фильмом-открытием кинофестиваля «Западные ворота». Его представил кинопродюсер Вадим Быркин со съёмочной командой и актёрами. Режиссер картины – Наталья Назарова, а в главной роли снялась уроженка Псковской области Светлана Чуйкина.

«Фильм получился очень проникновенный: он о семейных ценностях, о материнской любви, о взаимопомощи и поддержке. Он заставляет задуматься: насколько государство может вмешиваться в жизнь семьи? Где проходит та грань, когда ребёнка надо спасать от родителей? Если вы еще не смотрели фильм – обязательно с ним познакомьтесь!» - рекомендовал губернатор.

Михаил Ведерников напомнил, что региональный закон о поддержке кинематографии был принят в 2019 году. Организаторы киносъёмок, которые проходят на территории области, могут участвовать в конкурсном отборе и получить субсидию на возмещение части затрат.