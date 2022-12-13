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Общество

Парк волшебных фонарей появится в Пскове в конце декабря

Парк волшебных фонарей появится в Пскове в конце декабря, сообщила председатель областного комитета по культуре Ольга Тимофеева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Инсталляции разместят в Финском парке. «Это совершенно необычный парк, у нас такого не было. Всех приглашаю посмотреть и оценить, насколько это интересно. Если псковичам понравится, будем думать, чтобы сделать его постоянным, а пока это проект, который гастролирует по городам», - добавила Ольга Тимофеева.

Монтаж начнется 20 декабря, погулять среди необычных светящихся фигур можно будет до середины февраля.

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