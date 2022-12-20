В Острове задержали нетрезвого водителя-рецидивиста

10:58, 20 декабря 2022, ПАИ

В Острове установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 18 декабря у дома на улице 1-го Мая полицейские остановили автомобиль «Рено Логан». Выяснилось, что им управлял 40-летний житель Островского района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.