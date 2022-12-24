Бывший глава Пушкиногорского района принял участие в голосовании

10:04, 24 декабря 2022, ПАИ

Бывший глава Пушкиногорского района Александр Баранов принял участие в досрочном голосовании за нового главу. Об этом пишет газета «Пушкинский край».

Также к 10 утра в выборах главы Пушкиногорского района приняла участие и кандидат от партии «Единая Россия» Оксана Филиппова.

Ранее сообщалось, что стартовали выборы главы Пушкиногорского района в связи с досрочным окончанием его полномочий. Кроме того, одними из избирателей стали настоящие Дед Мороз и Снегурочка.