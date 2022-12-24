Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Бывший глава Пушкиногорского района принял участие в голосовании

Бывший глава Пушкиногорского района Александр Баранов принял участие в досрочном голосовании за нового главу. Об этом пишет газета «Пушкинский край».

Фото: газета «Пушкинский край»

Также к 10 утра в выборах главы Пушкиногорского района приняла участие и кандидат от партии «Единая Россия» Оксана Филиппова.

Фото: газета «Пушкинский край»

Ранее сообщалось, что стартовали выборы главы Пушкиногорского района в связи с досрочным окончанием его полномочий. Кроме того, одними из избирателей стали настоящие Дед Мороз и Снегурочка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 декабря 2022

Бывший глава Пушкиногорского района принял участие в голосовании
24 декабря 2022

ФОТОФАКТ Дед Мороз и Снегурочка на выборах главы Пушкиногорского района
24 декабря 2022

Начались выборы главы Пушкиногорского района
23 декабря 2022

Смотрины. 94-й выпуск «Псковского телеграма»

23 декабря 2022

Василий Осипов покидает пост замгубернатора Псковской области
23 декабря 2022

ТРАНСЛЯЦИЯ Началась очередная сессия Псковской городской Думы
22 декабря 2022

Пскович, бежавший без сна 30 часов, поборется за премию «Народное признание»
22 декабря 2022

Суд признал законным удаление в отставку главы Пустошкинского района

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...