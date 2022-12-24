1328 избирателей посетили избирательные участки в Пушкиногорском районе к этому часу

20:18, 24 декабря 2022, ПАИ

Явка по итогам первого дня голосования составила 18,94 %, проголосовало 1328 избирателей, сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии Псковской области.

УИК Пушкиногорского района закрыли свои двери в 20:00. Члены комиссий приступают к перемещению бюллетеней из стационарных ящиков в сейф-пакеты.

Завтра будет основной день голосования.