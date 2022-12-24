Памятник Герою Советского Союза облили краской в Полтаве

22:42, 24 декабря 2022, ПАИ

Неизвестные облили краской в Полтаве памятники Герою Советского Союза генералу армии Николаю Ватутину и герою обороны Полоцка генералу Алексею Зыгину, сообщает корреспондент ТАСС.

В ночь на 24 декабря в центре Полтавы неизвестные облили красной краской памятники Зыгину и Ватутину, полиция проверяет информацию, а коммунальщики пока не приняли решение о дальнейших действиях, информирует издание.