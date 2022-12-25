Трех нетрезвых водителей остановили за сутки псковские полицейские

14:20, 26 декабря 2022, ПАИ

В Псковской области полицейские задержали трех нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Так, утром 24 декабря на Рижском проспекте в Пскове инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль «Киа». За рулем машины находился нетрезвый пскович 1994 года рождения.

А в Дновском районе ночью 24 декабря полицейские выявили 41-летнего местного жителя, который управлял автомобилем ВАЗ-2107, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В Порхове вечером 24 декабря по проспекту Ленина на автомашине «Дастер» ехал 40-летний житель Новоржева, и он тоже был «под градусом».

Обстоятельства произошедшего уточняются. В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.