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В Пскове определили победителей регионального кадрового конкурса «Лидер года – 2022»

На открытии церемонии награждения. Фото ПАИ

В эти минуты в ПсковГУ подводят итоги регионального кадрового конкурса «Лидер года – 2022», сообщает корреспондент ПАИ.

На конкурс поступило 227 заявок, из них из Пскова — 145 (63,9 %), из Великих Лук — 23 (10,1 %), из Псковской области — 45 (19,8 %), из других регионов — 14 заявок. Средний возраст заявившихся — 35 лет.

«Очень почётно, что вуз стал площадкой для проведения конкурса, направленного на выявление лидеров и создание кадрового и управленческого потенциала региона. Конкурс дарит желание расти. Поделиться опытом в кругу профессионалов — это уникальный шанс. Желаю всем ярких творческих идей и чтобы конкурсный запал помогал покорять новые высоты», — сказала на открытии церемонии доцент кафедры европейских языков и культур Светлана Воднева.

Вице-губернатор Вера Емельянова поздравила полуфиналистов. Фото ПАИ

Вице губернатор Вера Емельянова наградила полуфиналистов. Первый заместитель губернатора от имени правительства и губернатора поздравила победителей.

«Мы ждём вас на предприятиях, в организациях, где нужны настоящие лидеры. Ставьте высокие цели, в них сложно промахнуться», — сказала в приветствии Вера Емельянова.

Конкурсанты по итогу конкурса распределили места, пройдя отборочные туры и доказательства собственных компетенций. Далее их должны пригласить работать в различные организации.

Места конкурсантов распределились следующим образом. Из 10 полуфиналистов третье место занял Николай Морозов, второе — Светлана Вастсыне, и первое место конкурса отдано Арсению Шишкину.

В конкурсе первое место занял Арсений Шишкин. Фото ПАИ

«На этот конкурся я заявился случайно. Подумал: а почему бы и не попробовать? После того как я прошёл в полуфинал, понял, что становится всё интереснее и интереснее. Появился новый круг знакомств, появились новые компетенции. И ты сразу понимаешь, какие нюансы ты должен в себе доработать. В этом конкурс мне дал очень большой заряд. При прохождении торческих заданий для меня самой большой проблемой была коммуникация. Когда ты знаком с коллективом, никаких проблем нет, но начинать общение с коллективом с нуля — это сложно. И для меня это было основным пунктом, над которым необходимо работать», — сказал победитель.

В завершение Арсений Шишкин призвал всех, кто ещё не решился попробовать свои силы в конкурсе, обязательно сделать это.

«В любом случае участник получает огромный опыт и необходимые навыки», — отметил он.

 

 

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