В Изюме переименуют 19 улиц с русскими названиями

00:10, 27 декабря 2022, ПАИ

Власти города Изюма Харьковской области приняли решение о переименовании 19 улиц в рамках кампании по «дерусификации». Об этом в понедельник сообщил заместитель мэра города Владимир Мацокин, пишет ТАСС.

«Свои достойные места в местной топонимике получат выдающиеся украинцы Вячеслав Черновол, Диана Петриненко, Валерий Лобановский, Роман Шухевич, Левко Лукьяненко. <...> Стив Джобс и Голда Меир — их имена также украсят наш город», — написал он на странице в Facebook (запрещён в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Мацокин также опубликовал фото распоряжения о переименовании, подписанного 26 декабря главой городской военной администрации. В документе, в частности, указано, что новые названия получат улицы Алябьева, Владимира Высоцкого, Красноярская, Александра Островского, Панфилова, Рокоссовского, Совхоза «Изюмский», Виктора Цоя, Дружбы и другие.

Ранее власти Изюма приняли решение о смене названий 22 топонимов, в том числе улицы Суворова и Пушкинской: им присвоили имена Симона Петлюры и Степана Бандеры.

Ранее ПАИ писало о том, как в Латвии решили переименовать улицу, на которой находится российское посольство.