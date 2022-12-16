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Страна и мир

Посольство России в Латвии теперь вместо адреса даёт географические координаты своего нахождения

Здание российского посольства в Латвии. Фото Telegram-канал Посольство России в Латвии

Российское посольство в Латвии теперь вместо адреса даёт географические координаты своего нахождения. Дело в том, что улицу, на которой расположена российская дип-миссия недавно переименовали. Теперь она называется улица Независимости Украины.
Российских дипломатов не устроило название, сообщает Telegram-канал Посольство России в Латвии.

"Рядом ... при помощи тяжёлой строительной техники был установлен столб с табличкой, на которой указано новое название улицы. Работы производились без уведомления российской дипмиссии, с нарушением всех норм и правил, принятых цивилизованными странами. В связи с этим хотели бы сообщить, что координаты Посольства России в Риге: 56.956697, 24.108384", - пишут дипломаты.

Меж тем, власти Латвии передали посольству РФ таблички с новым названием улицы и потребовали установить их.

Напомним, что в Латвии совсем недавно сносили памятники российским солдатам

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