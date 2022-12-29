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Экономика

Размер дорожного фонда Псковской области превысит 12 млрд рублей

Системная, последовательная работа по приведению дорог в порядок продолжается в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на сессии регионального парламента, передает корреспондент ПАИ.

«Напомню, что в 2017 году у нас только 29 % региональных дорог соответствовало нормативам. К концу этого года мы выходим на 40 %. К концу следующего планируем выйти почти на 43 %», - сказал глава региона.

При этом, по его словам, в 2017 году размер дорожного фонда составил 4,1 миллиарда рублей, а в 2022 году он достиг рекордных 13,9 миллиарда.

«Плановый размер фонда на 2023 год уже составляет 12,5 миллиарда рублей, но это точно не итог. Как правило, в течение года дорожный фонд существенно увеличивается: напомню, в прошлом году к первому чтению мы планировали всего 8,2 миллиарда рублей и в течение года «добрали» к ним ещё 5,5 миллиарда», - рассказал губернатор.

Также в 2023 году планируется привести в порядок 240 километров дорог и почти 500 погонных метров мостов. 160 миллионов рублей направят на закупку дорожной техники «Псковавтодором» и муниципальными образованиями.

«Завершим строительство Троицкого моста, техническое движение по которому открылось в минувшую среду, чтобы люди не стояли в новогодних пробках. Отмечу, что подрядчик справился с задачей фактически на год раньше установленного срока», - подчеркнул губернатор.

Кроме того, будет завершён ремонт таких дорог, как Новгородка – Пушгоры и Изборск – Печоры. Жители и гости области давно ждали эти объекты», - подытожил Михаил Ведерников.

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