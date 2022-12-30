Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

«Судьбоносная веха»: Александр Серавин отметил важность проведения ДЭГ

О важности проведения выборов с помощью новейших технологий рассказал заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин в интервью ПАИ. 

«Во-первых, очень значимое событие в моём направлении, во внутриполитических процессах — это то, что в регионе прошли первые большие выборы с помощью интернета, электронные выборы. Это большая веха», — сказал он.

По его словам, в будущем это направление будет интенсивно развиваться. «В этом сезоне город проголосовал, около 8 % населения выбрало голосование через интернет — очень большой показатель. Около десяти тысяч человек участвовало в голосовании, это очень большое и важное событие, судьбоносная веха в рамках внутренней политики», — подчеркнул Александр Серавин.

Напомним, в сентябре этого года жители Пскова впервые смогли проголосовать на выборах с применением дистанционного электронного голосования

В 2023 году, по словам главы облизбиркома Игоря Сопова, ДЭГ даст возможность избирателям Псковской области голосовать дистанционно не только на выборах губернатора, но и на муниципальных.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 декабря 2022

«Судьбоносная веха»: Александр Серавин отметил важность проведения ДЭГ

29 декабря 2022

Вера Емельянова подвела итоги года в соцсфере Псковской области
29 декабря 2022

Оксана Филиппова вступила в должность главы Пушкиногорского района
28 декабря 2022

Депутаты всех фракций обсудили с губернатором проект областного бюджета
28 декабря 2022

Поездка Путина в Псковскую область отменилась из-за погоды
27 декабря 2022

Антон Сергеев рассказал о своих друзьях за границей и отношениях с ними
27 декабря 2022

Антон Сергеев станет гостем программы «Оглавление» на «Серебряном дожде»
26 декабря 2022

Итоги выборов главы Пушкиногорского района подвёл Игорь Сопов

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...