«Судьбоносная веха»: Александр Серавин отметил важность проведения ДЭГ

09:35, 30 декабря 2022, ПАИ

О важности проведения выборов с помощью новейших технологий рассказал заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин в интервью ПАИ.

«Во-первых, очень значимое событие в моём направлении, во внутриполитических процессах — это то, что в регионе прошли первые большие выборы с помощью интернета, электронные выборы. Это большая веха», — сказал он.

По его словам, в будущем это направление будет интенсивно развиваться. «В этом сезоне город проголосовал, около 8 % населения выбрало голосование через интернет — очень большой показатель. Около десяти тысяч человек участвовало в голосовании, это очень большое и важное событие, судьбоносная веха в рамках внутренней политики», — подчеркнул Александр Серавин.

Напомним, в сентябре этого года жители Пскова впервые смогли проголосовать на выборах с применением дистанционного электронного голосования.

В 2023 году, по словам главы облизбиркома Игоря Сопова, ДЭГ даст возможность избирателям Псковской области голосовать дистанционно не только на выборах губернатора, но и на муниципальных.