Валерий Меладзе прокомментировал свои слова на вечеринке в Дубае

20:22, 03 января 2023, ПАИ

Певец Валерий Меладзе высказался по поводу инцидента на корпоративе за рубежом, на котором он произнёс лозунг украинских националистов во время общения с поклонниками, сообщили сегодня РИА Новости.

«Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь кому-то угодить», — написал он в своём Telegram-канале.

Артист также выразил надежду, что между двумя близкими народами установится согласие и прекратится антагонизм. «Ради этого я готов отдать все силы», — заверил Меладзе.

Ранее лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов предложил лишить певца всех имеющихся у него званий за поддержание украинского националистического лозунга. Член Совета Федерации Елена Афанасьева в свою очередь предложила отобрать у певца гражданство России.