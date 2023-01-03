Валерий Меладзе прокомментировал свои слова на вечеринке в Дубае
Певец Валерий Меладзе высказался по поводу инцидента на корпоративе за рубежом, на котором он произнёс лозунг украинских националистов во время общения с поклонниками, сообщили сегодня РИА Новости.
«Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь кому-то угодить», — написал он в своём Telegram-канале.
Артист также выразил надежду, что между двумя близкими народами установится согласие и прекратится антагонизм. «Ради этого я готов отдать все силы», — заверил Меладзе.
Ранее лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов предложил лишить певца всех имеющихся у него званий за поддержание украинского националистического лозунга. Член Совета Федерации Елена Афанасьева в свою очередь предложила отобрать у певца гражданство России.
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