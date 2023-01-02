Сергей Миронов предложил лишить певца Валерия Меладзе всех званий

19:55, 02 января 2023, ПАИ

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов предложил лишить певца Валерия Меладзе всех имеющихся у него званий, сообщает РИА Новости.

«Его поведение (Меладзе. — Ред.) достойно осуждения. По-настоящему российский артист так себя вести не может и не должен. Он сидит на двух стульях, пытаясь урвать со всех сторон. Пора бы определиться. Хотя, судя по поведению, этот «артист» свою сторону выбрал. Предлагаю лишить Меладзе всех имеющихся у него званий. Это будет честно и справедливо», — написал Миронов в своём Telegram- канале.

Депутат отметил, что на вечеринке за рубежом певец Валерий Меладзе поддержал украинский националистический лозунг. «Потом, правда, добавил, что он «вне политики». Но проводить вечеринки за пределами страны, да ещё и поддерживать преступные кричалки — разве это «вне политики»?» — задался вопросом парламентарий.