Скандал с Меладзе разгорается в самых высоких кругах

21:19, 02 января 2023, ПАИ

Традиционный ответ заслуженного артиста России Валерия Меладзе на украинский лозунг возмутил председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нину Останину. В беседе с корреспондетом телеканала «360°» она заявила, что готова лично обратиться в Министерство культуры и найти организацию, которая направила бы заявку для отзыва у артиста всех наград и званий.

«Мне любопытно, почему Министерство культуры, с одной стороны, а с другой стороны, та самая организация, в которой состоит Валерий Меладзе, ничего не говорят. <…> Я возьму на себя эту ответственность, чтобы найти тех, кто инициировал присвоение этих званий, кто сейчас отмалчивается трусливо в тряпочку и делает вид, что не имеет к этому никакого отношения», — пообещала парламентарий.

Сенатор Елена Афанасьева заявила, что Меладзе нужно лишить гражданства России после его слов об Украине на вечеринке в Дубае.

«Я предлагаю лишить его гражданства РФ. В то время когда гибнут наши граждане за русских людей, защищая русские территории, некоторые позволяют себе зиговать вместе с фашистами. Это недопустимо. Если бы Меладзе был честным человеком, в чём я сомневаюсь, он сам бы вышел из гражданства России. Но они же привыкли зарабатывать в России бабки большие», — сказала она.

По мнению Афанасьевой, произносящие украинские лозунги, по сути, поддерживают фашистов. «Меладзе когда-то был любимцем русской публики. Ему и его жене платили за концерты именно русские. <...> Ни стыда ни совести. Ничего не осталось у этих людей. Скотство. Уродство. И предательство», — добавила сенатор.

Ранее ПАИ писало, что Сергей Миронов предложил лишить певца Валерия Меладзе всех званий.