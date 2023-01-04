Эстония призвала власти двух городов согласиться с демонтажем советских памятников

19:23, 04 января 2023, ПАИ

Власти Эстонии призвали руководство по преимуществу русскоязычных городов Нарва и Силламяэ дать согласие на демонтаж советских памятников. Об этом в среду сообщил ТАСС со ссылкой на портал Эстонского национального телерадиовещания (ERR).

По его данным, государственная канцелярия призвала власти Силламяэ дать свое согласие на демонтаж памятника неизвестному солдату, который был открыт в 1975 году.

3 января, согласно информации ERR, госканцелярия направила аналогичное обращение властям Нарвы с призывом дать формальное согласие на удаление из городского пространства еще двух памятников с советской символикой.

В августе 2022 года центральные власти распорядились снять с монумента в честь освобождения Нарвы советскими воинами в 1944 году танк Т-34 и убрать из общественного пространства другие памятные знаки, связанные с Великой Отечественной войной