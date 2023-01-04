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Страна и мир

Эстония призвала власти двух городов согласиться с демонтажем советских памятников

Власти Эстонии призвали руководство по преимуществу русскоязычных городов Нарва и Силламяэ дать согласие на демонтаж советских памятников. Об этом в среду сообщил ТАСС со ссылкой на портал Эстонского национального телерадиовещания (ERR). 

По его данным, государственная канцелярия призвала власти Силламяэ дать свое согласие на демонтаж памятника неизвестному солдату, который был открыт в 1975 году.

3 января, согласно информации ERR, госканцелярия направила аналогичное обращение властям Нарвы с призывом дать формальное согласие на удаление из городского пространства еще двух памятников с советской символикой.

В августе 2022 года центральные власти распорядились снять с монумента в честь освобождения Нарвы советскими воинами в 1944 году танк Т-34 и убрать из общественного пространства другие памятные знаки, связанные с Великой Отечественной войной

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