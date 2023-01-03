Власти Эстонии хотят убрать ещё два советских памятника

23:40, 03 января 2023, ПАИ

Эстонские власти хотят «при первой же возможности» убрать из Нарвы ещё два советских памятника, сообщает Telegram-телеканала RT.

Госканцелярия обратилась к местному самоуправлению, чтобы получить его формальное согласие, пишет Postimees.

Снести собираются мемориальную стену с именами погибших в 1941–1945 годах жителей Принаровья и памятник на месте захоронения коммунистов и красноармейцев, павших в боях за Нарву в 1918 году.

Ранее ПАИ писало, как в эстоноском Тарту демонтировали танк Т-34, а на месте демонтажа были обнаружены останки 230 бойцов Красной армии.