Президент России поручил прекратить огонь на время Рождества

19:33, 05 января 2023, ПАИ

Путин поручил Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января, пишет ТАСС со ссылкой на Кремль.

В Кремле призвали украинскую сторону тоже объявить режим прекращения огня и дать людям возможность посетить рождественские службы.

Сегодня об этом попросил Патриарх Кирилл.

Министром обороны РФ в войска отданы указания ввести на 36 часов с 12.00 6 января т.г. до 24.00 7 января текущего года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.