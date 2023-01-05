Президент России поручил прекратить огонь на время Рождества
Путин поручил Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января, пишет ТАСС со ссылкой на Кремль.
В Кремле призвали украинскую сторону тоже объявить режим прекращения огня и дать людям возможность посетить рождественские службы.
Сегодня об этом попросил Патриарх Кирилл.
Министром обороны РФ в войска отданы указания ввести на 36 часов с 12.00 6 января т.г. до 24.00 7 января текущего года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.
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