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Страна и мир

Президент России поручил прекратить огонь на время Рождества

Президент России поручил прекратить огонь на время Рождества. Фото kremlin

Путин поручил Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января, пишет ТАСС со ссылкой на Кремль.

В Кремле призвали украинскую сторону тоже объявить режим прекращения огня и дать людям возможность посетить рождественские службы.

Сегодня об этом попросил Патриарх Кирилл.

Министром обороны РФ в войска отданы указания ввести на 36 часов с 12.00 6 января т.г. до 24.00 7 января текущего года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

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