Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие в зоне СВО

11:44, 05 января 2023, ПАИ

В преддверии праздника Рождества Христова патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие в зоне проведения СВО.

«Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января», - говорится в заявлении патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви, передаёт издание «Интерфакс».

По его словам, это необходимо, чтобы «православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христов».