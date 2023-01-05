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Общество

Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие в зоне СВО

В преддверии праздника Рождества Христова патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие в зоне проведения СВО.

«Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января», - говорится в заявлении патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви, передаёт издание «Интерфакс».

По его словам, это необходимо, чтобы «православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христов».

 

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