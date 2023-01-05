Российские военные ответят Украине в случае нарушения режима прекращения огня
Силы РФ будут отвечать ВСУ в случае нарушения режима прекращения огня, заявил Пушилин.Об этом сообает ТАСС.
По словам врио главы ДНР, российские силы не дадут ВСУ улучшить свои позиции во время действия режима прекращения огня.
Решение о прекращении огня касается прекращения инициативного огня или наступательных действий со стороны РФ, добавил Пушилин.
Сегодня приказ о введении режима прекращения огня на время празднования Рождества подписал глава Минобороны Сергей Шойгу.
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