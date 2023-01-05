Российские военные ответят Украине в случае нарушения режима прекращения огня

22:21, 05 января 2023, ПАИ

Силы РФ будут отвечать ВСУ в случае нарушения режима прекращения огня, заявил Пушилин.Об этом сообает ТАСС.

По словам врио главы ДНР, российские силы не дадут ВСУ улучшить свои позиции во время действия режима прекращения огня.

Решение о прекращении огня касается прекращения инициативного огня или наступательных действий со стороны РФ, добавил Пушилин.

Сегодня приказ о введении режима прекращения огня на время празднования Рождества подписал глава Минобороны Сергей Шойгу.