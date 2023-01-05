Зеленский: Россия под предлогом тишины пытается скрыть новые шаги агрессии
Россия под предлогом тишины в зоне боевых действий на Украине пытается скрыть новые шаги «агрессии», заявил украинский президент Владимир Зеленский, комментируя предложение Владимира Путина о временном прекращении огня в зоне спецоперации на рождественские праздники. Об этом сообщил ТАСС.
«России не удастся скрыть в тишине её подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы», — говорится в посте, распространённом в Telegram-канале Зеленского.
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