Зеленский: Россия под предлогом тишины пытается скрыть новые шаги агрессии

23:50, 05 января 2023, ПАИ

Россия под предлогом тишины в зоне боевых действий на Украине пытается скрыть новые шаги «агрессии», заявил украинский президент Владимир Зеленский, комментируя предложение Владимира Путина о временном прекращении огня в зоне спецоперации на рождественские праздники. Об этом сообщил ТАСС.

«России не удастся скрыть в тишине её подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы», — говорится в посте, распространённом в Telegram-канале Зеленского.