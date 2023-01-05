В Госдуме заявили об опасности рождественского перемирия

22:12, 06 января 2023, ПАИ

Остановка боевых действий навредит продвижению российских войск, объявил член комитета Госдумы по обороне, бывший генерал-лейтенант Андрей Гурулёв. Об этом сообщает Telegram-канал «Россия сейчас».

По словам депутата, остановка боевых действий сейчас невыгодна ВС РФ:

«Для нас самих это было бы глупостью. Сегодня идёт боевая работа, и мы имеем успех. И любая остановка будет означать только большие жертвы и большие усилия для нас в достижении тех целей, которые поставлены»

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев также считает, что перемирие «грозит большими потерями» и ранее раскритиковал предложение патриарха Кирилла:

«Мы сейчас перемирие объявим для того, чтобы они сумели окопаться, а затем будем наступать с потерями в два-три раза больше. Можно и объявить перемирие, но я ничего хорошего в этом не вижу».

Напомним, что президент России Владимир Путин предложил Украине Рождественское перемирие, чтобы люди смогли посетить храмы.