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Спорт

Чемпионка мира по спортивной аэробике провела мастер-класс для юных псковичей

Фото здесь и далее: СШ «Бригантина»

Мастер-класс от Чемпионки мира по спортивной аэробике 2021 года Марии Терешины, по приглашению тренера спортивной школы «Бригантина», мастера спорта России Софии Кустковой, прошел с 4 по 6 января в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СШ «Бригантина».

«Дети познакомились с достижениями знаменитой спортсменки. В течение трёх дней была проведена большая работа по хореографии, выполнению прыжковых элементов и других упражнений согласно рабочей программе», - уточнили в сообщении.

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