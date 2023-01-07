Чемпионка мира по спортивной аэробике провела мастер-класс для юных псковичей

12:41, 07 января 2023, ПАИ

Мастер-класс от Чемпионки мира по спортивной аэробике 2021 года Марии Терешины, по приглашению тренера спортивной школы «Бригантина», мастера спорта России Софии Кустковой, прошел с 4 по 6 января в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СШ «Бригантина».

«Дети познакомились с достижениями знаменитой спортсменки. В течение трёх дней была проведена большая работа по хореографии, выполнению прыжковых элементов и других упражнений согласно рабочей программе», - уточнили в сообщении.