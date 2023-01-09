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Спорт

Псковский бизнесмен рассказал о высоком спросе на сапсерфинг

Псковский предприниматель и президент Федерации серфинга Псковской области Руслан Шалько рассказал в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM, как открыл и организовал прокат сапбордов в Пскове.

Гость студии отметил, что создал клуб любителей сапсерфинга вместе со своим братом, который и предложил ему заняться этим делом. Сапсерфинг он впервые попробовал на Ладожском озере и впоследствии вошел во вкус.

Бизнес братьев начался в 2020 году с пяти досок для сапсерфинга. По словам Руслана Шалько, в первый сезон спрос был огромный, и почти сразу им пришлось увеличить количество сапбордов в четыре раза. Количество посетителей тогда достигало 60 за день.

Он также заметил, что сапсерфинг - это не только отдых, но и самый настоящий вид спорта с серьезными физическими нагрузками. «При беге у человека задействовано 90 % мышц всего тела, а при сапсерфинге - 96 %. Основная нагрузка идет на мышцы ног, рук, спины и поясницы», – уточнил гость студии.

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