Псковичи сочувствуют избитому сотруднику «управляйки» и просят наказать виновного

18:08, 10 января 2023, ПАИ

Жители микрорайона «Родина» желают здоровья сотруднику псковской управляющей компании, которого сегодня, 10 января, избил автомобилист. Пожелания они оставляют под постом в сообществе «Микрорайон «Родина» - Никольская и Владимирская» в соцсети «ВКонтакте».

«Андрей Владимирович, передайте ему, пожалуйста, слова поддержки от всех жителей микрорайона! Мы все очень благодарны ему за ежедневный труд и очень сопереживаем случившемуся!» - пишут жители микрорайона.

«И не только от жителей микрорайона, но и неравнодушных граждан Пскова. Передайте, пожалуйста, скорейшего восстановления. А виновника наказать», - продолжила подписчица группы.

«Сейчас он руку поднял на водителя трактора, а завтра это могут быть ребёнок или женщина, которые ему не угодили. Мужик - просто быдло, посмотрела прям противно стало, урод неуравновешенный», - высказалась в комментариях псковичка.

Ранее сообщалось, что избитый сотрудник находится в травмпункте.

Факт избиения сотрудника управляющей компании в Пскове прокомментировали в областном УМВД. руководитель управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов сообщил подробности инцидента.