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Происшествия

Стали известны подробности конфликта с избиением сотрудника «управляйки» в Пскове

Установлена личность автомобилиста, который избил сотрудника управляющей компании в Пскове. Подробности инцидента сообщил «Псковской правде» руководитель управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов.

Мужчина на автомобиле, зарегистрированном в Новгородской области, ехал по улице Владимирской, где введено одностороннее движение, во встречном основному потоку направлении. Когда он решил свернуть во двор, то на пути оказался трактор, убиравший снег. «Мужчина знаками потребовал, чтобы трактор освободил дорогу, наш тракторист также знаками попросил его прижаться к обочине. Тогда водитель перегородил своей машиной дорогу, вышел, поставил подножку нашему трактористу, повалил и начал его избивать», - пояснил Андрей Тарасов.   

После произошедшего руководитель управляющей компании отвёз пострадавшего сотрудника в травмпункт, где врачи должны выдать заключение о полученных травмах и назначить лечение. «Дальше мы поедем в РОВД писать заявление. Этот человек должен понести ответственность. Мы не оставим это происшествие без внимания, такие люди несут угрозу обществу», - заявил Андрей Тарасов. 

Ранее сообщалось, что избитый сотрудник находится в травмпункте

Факт избиения сотрудника управляющей компании в Пскове прокомментировали в областном УМВД

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