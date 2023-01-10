Полиция прокомментировала инцидент с избиением в микрорайоне Родина

17:31, 10 января 2023, ПАИ

Факт избиения сотрудника управляющей компании в Пскове прокомментировали в областном УМВД.

«В результате мониторинга социальных сетей сотрудниками ОМВД России по Псковскому району выявлена публикация, в которой содержится информация и видеозапись конфликта двух мужчин: неизвестного водителя авто и работника одной из городских управляющих компаний. По данному факту будет проведена проверка участковым уполномоченным полиции, закрепленным за данной территорией», - говорится в ответе ведомства на вопрос Псковского агентства информации.

Полицейские уже связались с директором управляющей компании Андреем Тарасовым, в ближайшее время он и сотрудник его фирмы приедут в отдел полиции для опроса. Кроме того, к материалам проверки приобщат заключения врачей из псковского травмпункта о наличии у пострадавшего травм, полученных в результате конфликта.

Ранее сообщалось, что избитый сотрудник псковской «управляйки» находится в травмпункте.