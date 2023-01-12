На церемонии вручения «Золотого глобуса» назвали лучший сериал

23:39, 11 января 2023, ПАИ

«Дом дракона» признан лучшим сериалом на 80-й церемонии вручения премии «Золотой глобус», которая прошла в Лос-Анджелесе. Трансляция вручения наград состоялась на телеканале NBC, сообщает РИА Новости. Сериал «Начальная школа «Эбботт» признан лучшим в номинации «Мюзикл/комедия».

Премия «Золотой глобус» вручается ежегодно за достижения в кино и на телевидении. Она проходит первой среди многочисленных киносмотров в США и зачастую задаёт тон всему последующему киносезону, который завершается в марте вручением награды киноакадемии США «Оскар».