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Культура

На церемонии вручения «Золотого глобуса» назвали лучший сериал

«Дом дракона» признан лучшим сериалом на 80-й церемонии вручения премии «Золотой глобус», которая прошла в Лос-Анджелесе. Трансляция вручения наград состоялась на телеканале NBC, сообщает РИА Новости. Сериал «Начальная школа «Эбботт» признан лучшим в номинации «Мюзикл/комедия».

Премия «Золотой глобус» вручается ежегодно за достижения в кино и на телевидении. Она проходит первой среди многочисленных киносмотров в США и зачастую задаёт тон всему последующему киносезону, который завершается в марте вручением награды киноакадемии США «Оскар».

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