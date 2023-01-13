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Происшествия

Погиб заведующий гинекологическим отделением Псковской горбольницы

На 53-м году жизни погиб заведующий гинекологическим отделением Псковской городской больницы Александр Корнилов. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Коллектив ГБУЗ ПО «Псковская городская больница» выражает глубокие соболезнование родным и близким в связи с трагической гибелью 12 января 2023 года на 53-м году жизни заведующего гинекологическим отделением Корнилова Александра Викторовича», - говорится в сообщении.

Фото: группа ГБУЗ ПО "Псковская городская больница" в соцсети "ВКонтакте"

Александр Корнилов с 1993 года работал врачом - акушером-гинекологом гинекологического отделения, с 2017 года по настоящее время возглавлял гинекологическое отделение.

«Он прожил большую и насыщенную жизнь. Он был высококвалифицированным специалистом, грамотным, ответственным, добрым и отзывчивым, внимательным к людям человеком. Пользовался заслуженным уважением среди пациентов и коллег по работе. Таким он и запомнится нам навсегда. За многолетний и добросовестный труд Александр Викторович неоднократно поощрялся почётными грамотами администрации города и больницы», - рассказали в администрации больницы.

Прощание с погибшим пройдет в ритуальном зале судебно-медицинского морга Псковской городской больницы 15 января в 9:00. В 11:00 состоится отпевание в церкви Николая Чудотворца в деревне Выбуты.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло в Псковском районе 12 января.

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