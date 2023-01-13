В Себежской школе сформируют первичную ячейку Российского движения детей и молодёжи

20:04, 13 января 2023, ПАИ

12 января на базе Себежской средней школы состоялось заседание инициативной группы по созданию первичной организации РДДМ «Движение первых» в Себежском районе, об этом сообщила газета «Призыв» со ссылкой на районную администрацию.

Встречу провёл активист регионального совета, выпускник школы Никита Вахрушев. Он рассказал о первом съезде Российского движения детей и молодёжи, который прошёл в Москве в декабре 2022 года, о задачах нового движения, его основных направлениях.

По итогам встречи представители школьного самоуправления учителя поддержали идею подачи заявления в региональный штаб с целью формирования первичной организации на базе школы.



Напомним, что Российское движение детей и молодёжи было создано в 2022 году по инициативе президента РФ В. В. Путина.