Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Себежской школе сформируют первичную ячейку Российского движения детей и молодёжи

12 января на базе Себежской средней школы состоялось заседание инициативной группы по созданию первичной организации РДДМ «Движение первых» в Себежском районе, об этом сообщила газета «Призыв» со ссылкой на районную администрацию.

Встречу провёл активист регионального совета, выпускник школы Никита Вахрушев. Он рассказал о первом съезде Российского движения детей и молодёжи, который прошёл в Москве в декабре 2022 года, о задачах нового движения, его основных направлениях.

По итогам встречи представители школьного самоуправления учителя поддержали идею подачи заявления в региональный штаб с целью формирования первичной организации на базе школы.

Напомним, что Российское движение детей и молодёжи было создано в 2022 году по инициативе президента РФ В. В. Путина.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 января 2023

Вышел в эфир 96-й выпуск «Псковского телеграма»
13 января 2023

В региональный штаб комитета семей воинов Отечества могут обратиться близкие бойцов СВО
13 января 2023

Подполковник Вадим Беда возглавит военно-учебный центр при ПсковГУ
13 января 2023

В Пскове открыли памятную доску погибшим в ходе СВО бойцам
13 января 2023

Окрашивание и выпрямление волос могут вызвать рак - псковский трихолог
13 января 2023

Tele2 запускает подписку на аудиокниги и их электронные версии
13 января 2023

Михаил Ведерников поручил обеспечить безопасность во время крещенских купаний
13 января 2023

В ПсковГУ поступило оборудование для освоения робототехники и VR-технологий

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...