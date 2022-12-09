Псковичи примут участие в первом съезде Российского движения детей и молодежи

17:43, 09 декабря 2022, ПАИ

Делегация Псковской области примет участие в первом съезде Российского движения детей и молодежи (РДДМ). Мероприятие пройдет с 17 по 21 декабря в Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

В составе региональной группы — 18 человек: дети и наставники. Среди ребят — активисты юнармии, Российского движения школьников, Российских студенческих отрядов и других общественных организаций. Все они — участники региональных, всероссийских и международных фестивалей, победители и призеры различных конкурсов и соревнований.

Возглавляет делегацию председатель регионального отделения РДДМ Екатерина Родина.

Участниками и гостями первого съезда станут 3 тысячи детей и взрослых из 89 субъектов РФ.

В рамках встречи состоится церемония вступления в ряды Российского движения детей и молодежи первой тысячи участников. Кроме того, единомышленники обсудят и примут решения по ключевым вопросам деятельности и развития движения. Мероприятие проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и Федерального агентства по делам молодежи.