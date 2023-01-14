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Общество

Белорусский Wildberries отменил взимание платы за возврат товара

Работающий в Белоруссии интернет-магазин wildberries.by после вмешательства министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики отменил взимание платы за возврат не подошедшего клиентам товара, сообщает корреспондент ТАСС. 

«В МАРТ поступило большое количество обращений потребителей о неисполнении Wildberries предписания в части неправомерного взимания платы за возврат товара. МАРТ проведена работа с интернет-продавцом о необходимости соблюдения действующего законодательства о защите прав потребителей и возврате неправомерно списанных денежных средств. По информации интернет-магазина Wildberries, поступившей в МАРТ, с сегодняшнего дня отменена плата за возврат неподошедшего товара», - говорится в сообщении.

В пресс-службе регулятора отметили, что «списанные ранее денежные средства за возврат товара будут возвращены потребителям до 17 января 2023 года включительно».

Ранее министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии дважды выносило интернет-магазину wildberries.by предписания об отмене взимания платы за возврат покупателями товаров, не подошедших по размеру, фасону, комплектации и т. д.

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