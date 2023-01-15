Врачи дали совет, как пережить резкую смену погоды

09:20, 15 января 2023, ПАИ

Врачи-терапевты Людмила Лапа и Надежда Чернышова дали рекомендации, как поддержать здоровье при резкой смене погоды, сообщает RT.

«Первой реагирует сосудистая система — появляются головные боли, утомляемость. Обостряются хронические заболевания, могут возникнуть боли в животе, диарея, запоры», — предупредила эксперт.

Как отметила врач, если вы одеваетесь в этот период не в соответствии с температурным режимом, риск заболеть ОРВИ, гриппом, ангиной значительно выше.

Специалист Чернышова в свою очередь также порекомендовала одеваться, учитывая прогноз погоды, и лучше всего, по её словам, использовать принцип многослойности.

«Если вы оденетесь слишком тепло, то вполне вероятно, что вспотеете и перегреетесь, а затем переохладитесь. Необходимо обеспечить возможность менять слои одежды: не просто надеть тёплый свитер и куртку, а, например, рубашку, жилет и куртку. Если жарко — жилет сняли, если прохладно — надели. И точно так же имеет смысл взять с собой запасные, более лёгкие перчатки», — рассказала терапевт.

Кроме того, она посоветовала больше времени проводить на свежем воздухе, проветривать помещение, поддерживать физическую активность.

«В холодное время года перед выходом на улицу нужно поесть согревающую еду — более острую, пряную, потому что мы тратим больше калорий на свежем воздухе», — заключила Чернышова.