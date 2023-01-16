К концу недели на Северо-Западе России прогнозируется похолодание

08:17, 16 января 2023, ПАИ

Согретые Гольфстримом воздушные массы принесёт на Северо-Запад России атлантический циклон вместе с облаками и осадками. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Днём на севере региона ожидается от -3 до +2 градусов, на юге – до 0…+5, и только в пятницу прогнозируется небольшое похолодание в среднем на 2-3 градуса.

Ранее сообщалось, что в Псковской области сегодня температура воздуха составит от 0 до +3 градусов.