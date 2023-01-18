Индия в 2023 году обгонит Китай по численности населения

09:35, 18 января 2023, ПАИ

Индия в этом году может превзойти Китай по численности населения, сообщает World Population Review, независимая организация, которая занимается переписью населения и демографией. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно оценкам компании, сейчас численность населения Индии составляет 1 422 708 244 человека, Китая – 1 425 831 221 человек.

При этом в 2023 году численность населения Индии, по мнению ученых, достигнет порядка 1,428 миллиарда человек, по сравнению с 1,425 миллиарда жителей Китая.



Как в прошлом году заявили в ООН, население Земли возросло до восьми миллиардов человек, причем добиться такой динамики роста удалось именно за счет Азиатского региона. В 2023 году, по прогнозам ученых, доля Индии в процессе увеличения населения Земли только возрастет, а к 2037 году на планете прибавится еще миллиард человек.

