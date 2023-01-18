Владимир Путин возложил цветы к Рубежному камню

11:02, 18 января 2023, ПАИ

Цветы к мемориалу «Рубежный камень» на Невском пятачке возложил президент России Владимир Путин, сообщает РИА ФАН.

Церемония прошла в Кировском районе Ленинградской области в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда. Глава государства традиционно приехал к памятнику «Рубежный камень», чтобы возложить цветы. На этом плацдарме в годы Великой Отечественной войны сражался и получил ранение Владимир Спиридонович Путин.

Сегодня президент также планирует возложить цветы к монументу «Мать-Родина».