Владимир Путин возложил цветы к Рубежному камню
Цветы к мемориалу «Рубежный камень» на Невском пятачке возложил президент России Владимир Путин, сообщает РИА ФАН.
Церемония прошла в Кировском районе Ленинградской области в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда. Глава государства традиционно приехал к памятнику «Рубежный камень», чтобы возложить цветы. На этом плацдарме в годы Великой Отечественной войны сражался и получил ранение Владимир Спиридонович Путин.
Сегодня президент также планирует возложить цветы к монументу «Мать-Родина».
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