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Общество

ЦУР обработал 100% обращений псковичей за декабрь

Топ регионов РФ по доле обработки обращений граждан за декабрь опубликован в Telegram-канале «ЦУР Official».

Показателя в 100 % достиг сразу 51 субъект России, в том числе и Псковская область. «Работа ЦУР в этих регионах соответствует высоким стандартам обработки обратной связи и заслуживает наилучшей оценки», - говорится в сообщении.

Напомним, обработка обращения — это первичный ответ на сообщение пользователя в социальных сетях.

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