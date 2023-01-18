В Палкино прошла профилактическая акция «Заметный пешеход»

19:57, 18 января 2023, ПАИ

Сотрудники Госавтоинспекции на постоянной основе осуществляют несение службы вблизи пешеходных переходов с целью привлечения внимания участников дорожного движения к проблемам обеспечения безопасности пешеходов на дороге. О профилактической акции для пешеходов рассказал корреспондент газеты «Льновод».

18 января в утренние часы в п. Палкино в ходе проведения профилактической акции «Заметный пешеход» участникам дорожного движения вручались световозвращающие элементы, проводились разъяснительные беседы.

Также на постоянной основе сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Печорский» осуществляют несение службы вблизи общеобразовательных учреждений в целях привлечения внимания участников дорожного движения к проблемам обеспечения безопасности детей на дороге, проведение разъяснительной работы среди участников дорожного движения для обеспечения безопасного передвижения детей и подростков на улицах города.