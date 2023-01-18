Михаил Ведерников поздравил жителей Великолукского района с днём освобождения
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил в Telegram жителей Великолукского района с годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
«Торжественная дата освобождения района напоминает нам о важности вклада каждого человека в Победу, свободу и независимость родной страны. Мужество воинов Красной армии, самоотверженность мирных жителей в борьбе с оккупантами всегда будут жить в памяти благодарных потомков.
Низкий поклон за ратный и трудовой подвиг, мужество и выдержку героям Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны, возродившим муниципалитет из руин.
Желаю всем мирного неба и крепкого здоровья, а Великолукскому району — благополучия и процветания», — говорится в поздравлении главы региона.
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