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Общество

Михаил Ведерников поздравил жителей Великолукского района с днём освобождения

Фото: Telegram-канал губернатора Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил в Telegram жителей Великолукского района с годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

«Торжественная дата освобождения района напоминает нам о важности вклада каждого человека в Победу, свободу и независимость родной страны. Мужество воинов Красной армии, самоотверженность мирных жителей в борьбе с оккупантами всегда будут жить в памяти благодарных потомков. 

Низкий поклон за ратный и трудовой подвиг, мужество и выдержку героям Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны, возродившим муниципалитет из руин. 

Желаю всем мирного неба и крепкого здоровья, а Великолукскому району — благополучия и процветания», — говорится в поздравлении главы региона.

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