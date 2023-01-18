Михаил Ведерников поздравил жителей Великолукского района с днём освобождения

22:57, 18 января 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил в Telegram жителей Великолукского района с годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

«Торжественная дата освобождения района напоминает нам о важности вклада каждого человека в Победу, свободу и независимость родной страны. Мужество воинов Красной армии, самоотверженность мирных жителей в борьбе с оккупантами всегда будут жить в памяти благодарных потомков.

Низкий поклон за ратный и трудовой подвиг, мужество и выдержку героям Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны, возродившим муниципалитет из руин.

Желаю всем мирного неба и крепкого здоровья, а Великолукскому району — благополучия и процветания», — говорится в поздравлении главы региона.