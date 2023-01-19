Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Компания МТС вошла в десятку лучших ИТ-работодателей России

Компания МТС вошла в десятку лучших ИТ-работодателей России, по версии площадки Хабр Карьера, сообщили в пресс-службе компании.

Фото: МТС

Сотрудники оценивали ИТ-компании по рабочим задачам, технологиям, уровню заработной платы, наполнению социального пакета, возможностям карьерного роста и другим условиям труда.

Выше всего сотрудники МТС оценили комфортность условий труда, современные технологии, используемые в экосистеме, и ее социальный вклад.

Сервис оценок компаний запущен на Хабр Карьере в 2018 году. С его помощью сотрудники могут оценивать работодателей и писать развернутые комментарии об особенностях работы. Компании, набравшие определенное количество оценок за год, получают публичную оценку в профиль и могут участвовать в ежегодном рейтинге лучших ИТ-работодателей.

«МТС в десятке лучших работодателей — заслуга слаженной работы нашей команды. Мы много делаем, чтобы сотрудникам было интересно, удобно и приятно работать. МТС — интереснейшее место для построения карьеры ИТ- специалистов, крупнейший телеком-оператор и динамичная яркая экосистема, полная вызовов и возможностей. Уверен, это только начало! У нас много планов, как сделать работу наших сотрудников ещё лучше и интереснее», - отметил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

Подробнее с результатами рейтинга можно ознакомиться по ссылке.

О Хабр Карьера

Площадка по поиску работы в ИТ-компаниях, где сотрудники могут оценивать своих работодателей и писать развернутые комментарии о плюсах, минусах и особенностях работы. Задача сервиса — сделать рынок труда в ИТ более прозрачным и упростить для работодателей и соискателей поиск друг друга.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 января 2023

Алексей Севастьянов – о новых домах для детей-сирот: Квартиры вполне комфортабельны
19 января 2023

В Пскове ограничат движение транспорта на улице Ипподромной
19 января 2023

В Псковской гордуме обсудили изменение правил землепользования и застройки
19 января 2023

Полицейские обеспечили безопасность псковичей во время крещенских купаний
19 января 2023

Строительство новой школы на Киселёва прокомментировал Александр Братчиков
19 января 2023

ФОТОФАКТ В Опочке из-под снега выглянули грибы
19 января 2023

Компания МТС вошла в десятку лучших ИТ-работодателей России

19 января 2023

Присоединиться к акции «Ёлки-палки» приглашают псковичей


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...