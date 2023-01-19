Компания МТС вошла в десятку лучших ИТ-работодателей России

15:40, 19 января 2023, ПАИ

Компания МТС вошла в десятку лучших ИТ-работодателей России, по версии площадки Хабр Карьера, сообщили в пресс-службе компании.

Сотрудники оценивали ИТ-компании по рабочим задачам, технологиям, уровню заработной платы, наполнению социального пакета, возможностям карьерного роста и другим условиям труда.

Выше всего сотрудники МТС оценили комфортность условий труда, современные технологии, используемые в экосистеме, и ее социальный вклад.

Сервис оценок компаний запущен на Хабр Карьере в 2018 году. С его помощью сотрудники могут оценивать работодателей и писать развернутые комментарии об особенностях работы. Компании, набравшие определенное количество оценок за год, получают публичную оценку в профиль и могут участвовать в ежегодном рейтинге лучших ИТ-работодателей.

«МТС в десятке лучших работодателей — заслуга слаженной работы нашей команды. Мы много делаем, чтобы сотрудникам было интересно, удобно и приятно работать. МТС — интереснейшее место для построения карьеры ИТ- специалистов, крупнейший телеком-оператор и динамичная яркая экосистема, полная вызовов и возможностей. Уверен, это только начало! У нас много планов, как сделать работу наших сотрудников ещё лучше и интереснее», - отметил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

Подробнее с результатами рейтинга можно ознакомиться по ссылке.

О Хабр Карьера

Площадка по поиску работы в ИТ-компаниях, где сотрудники могут оценивать своих работодателей и писать развернутые комментарии о плюсах, минусах и особенностях работы. Задача сервиса — сделать рынок труда в ИТ более прозрачным и упростить для работодателей и соискателей поиск друг друга.