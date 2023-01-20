Интернет-магазин «Еда в ХолоДа»: «Народное признание» – отличный мотиватор!

11:07, 20 января 2023, ПАИ

«Мы всегда активно поддерживаем интересные инициативные проекты, которые побуждают к развитию и новым идеям. Премия «Народное признание» из их числа, именно поэтому не первый год мы остаемся партнерами мероприятия», - отметила руководитель группы компаний «Мега Холод» Татьяна Кирилёнок.

«Когда твой талант, проект или поступок заслуженно получает признание, то это становится отличным мотиватором для новых побед и достижений, причем не только для самого номинанта», - подчеркнула Татьяна Сергеевна.

Она также добавила: «В наше непростое время очень важно поддерживать активных и по-настоящему любящих свое дело людей. Каждый год новый список участников подтверждает, как богат человеческий ресурс нашего региона».

Интернет-магазин «Еда в ХолоДа» - местный сервис по доставке продуктов питания на базе дистрибьюторского подразделения ГК «Мега Холод». Работает услуга на территории трех городов. Неоспоримым преимуществом является то, что продукция приходит на склады компании напрямую от производителя, что гарантирует качество доставки ассортимента всех температурных режимов хранения.

Первый тур голосования, которое проходит на странице премии «Народное признание», завершится в 18:00 24 января. По его итогам определятся финалисты проекта – по три претендента в каждой из номинаций, которые получили наибольшую поддержку в первом туре. Они выйдут во второй тур народного голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей определят путём сложения этих результатов.

Премия «Народное признание» будет присуждена уже в 13-й раз. В 2022 году был установлен абсолютный рекорд по количеству соискателей награды — организаторам поступило более 200 заявок. Победителей определят в 12 номинациях, их назовут на церемонии вручения награды в середине февраля.

С полным списком претендентов на премию можно ознакомиться здесь, узнать ответы на самые часто задаваемые вопросы о проекте — здесь.