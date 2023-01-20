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Общество

Неделя правовой грамотности пройдёт в псковских школах

Неделя правовой грамотности пройдёт в псковских школах с 23 по 27 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пскова.

Организатором мероприятий выступает Совет по молодёжной политике Пскова при Псковской городской Думе совместно с прокуратурой Псковской области при поддержке Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Псковской области и Управления МВД России по городу Пскову.

Для псковских школьников проведут уроки парламентаризма и тематические классные часы на темы: «Что такое право», «Права и обязанности подростков», и другие занятия. Завершится неделя интеллектуальной игрой «Закон глазами детей».

«Инициатором мероприятий стал естественно-математический лицей №20. К нему присоединились школа №24 и педагогический комплекс. Мы подготовили план проведения, продумали мероприятия, обратились за поддержкой к правоохранителям и представителям надзорного ведомства региона - они идею поддержали. В будущем надеемся на проведение подобных мероприятий во всех школах не только города, но и региона», - рассказал председатель Совета по молодёжной политике при гордуме Александр Андреев.

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