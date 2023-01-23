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Общество

Три псковские пары хотят заключить брак 23 февраля

Три пары из Пскова и Великих Лук хотят заключить брак 23 февраля. Об этом сообщил председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов в новом выпуске программы «Псковский телеграм Online» 23 января. 

Сергей Шерстоибтов отметил, что 23 февраля в Псковском дворце бракосочетания будет рабочим днём. При этом на данный момент псковичи подали всего три заявления на эту дату (два в Великих Луках, одно - в Пскове).

Председатель комитета добавил, что сейчас на эту дату заявления принимаются только в особых случаях: беременность, роды или срочная необходимость куда-то уехать. 

Он отметил, что проблему с очередями удалось решить. «Во-первых, увеличен срок подачи заявления: можно подавать заявления на любую дату 2023 года, то есть на год вперед. Уже сейчас мы принимаем заявления на июнь и июль», - сказал он. 

Напомним, что впервые с 2009 года церемонии бракосочетания пройдут в День защитника Отечества. Заявления на регистрацию заключения брака на 23.02.2023 отделы ЗАГС города Пскова и города Великие Луки принимают до 22 января, а при наличии особых обстоятельств (беременность, рождение ребенка, другие особые обстоятельства) – до 23 февраля включительно.

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