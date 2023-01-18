В псковских ЗАГСах отменили выходной 23 февраля из-за зеркальной даты

10:44, 18 января 2023, ПАИ

В Псковской области впервые с 2009 года церемонии бракосочетания пройдут в День защитника Отечества, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

«Работники ЗАГС Пскова и Великих Лук решили отменить законный выходной, чтобы сочетать браком молодожёнов 23 февраля. Поскольку дата выдалась красивой и зеркальной, да ещё и патриотичной, а среди будущих молодожёнов много военнослужащих», - сказали в комитете юстиции Псковской области.



Заявления на регистрацию заключения брака на 23.02.2023 отделы ЗАГС города Пскова и города Великие Луки принимают до 22 января, а при наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, других особых обстоятельств) – до 23 февраля включительно.



«Однако принимая во внимание, что количество регистраций в этот день ограничено, желающим в торжественной обстановке узаконить свой союз именно в этот день есть смысл поторопиться», - отметили в комитете.