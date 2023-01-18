Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В псковских ЗАГСах отменили выходной 23 февраля из-за зеркальной даты

В Псковской области впервые с 2009 года церемонии бракосочетания пройдут в День защитника Отечества, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

«Работники ЗАГС Пскова и Великих Лук решили отменить законный выходной, чтобы сочетать браком молодожёнов 23 февраля. Поскольку дата выдалась красивой и зеркальной, да ещё и патриотичной, а среди будущих молодожёнов много военнослужащих», - сказали в комитете юстиции Псковской области.

Заявления на регистрацию заключения брака на 23.02.2023 отделы ЗАГС города Пскова и города Великие Луки принимают до 22 января, а при наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, других особых обстоятельств) – до 23 февраля включительно.

«Однако принимая во внимание, что количество регистраций в этот день ограничено, желающим в торжественной обстановке узаконить свой союз именно в этот день есть смысл поторопиться», - отметили в комитете.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 января 2023

До +6 градусов потеплеет в Псковской области 19 января

18 января 2023

«Народное признание»: псковичи отдают голоса за работавших в Бериславе врачей
18 января 2023

В Псково-Печерском монастыре продолжается замена коммуникаций
18 января 2023

В псковских ЗАГСах отменили выходной 23 февраля из-за зеркальной даты
18 января 2023

Михаил Ведерников - о 80-летии прорыва блокады: Вечная слава героям
18 января 2023

Новую схему мошенничества с жильём выявили в России
18 января 2023

Псковский театр драмы покажет спектакль в Луганске
18 января 2023

Врач объяснил, кому запрещено купаться в проруби на Крещение

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...